Mönchengladbach: Schauspieler recherchieren im Irak

Mönchengladbach Das Stück „Jin Jiyan – Der Aufbruch“ beschäftigt sich mit der Verfolgung der Eziden.

Mit „Jin Jiyan – Der Aufbruch“ wird die Reihe „Außereuropäisches Theater“ am Theater um ein weiteres spannendes und besonderes Projekt bereichert: Die Baseler Künstlerin Anina Jendreyko entwickelt ein Stück, das sich mit dem Leben und der Kultur der Eziden aus dem Nordirak beschäftigt. Gemeinsam mit den Schauspielern Vera Maria Schmidt, Eva Spott, Adrian Linke und drei ezidischen Künstlern, den Musikern Sozin und Süleyman Carnewa sowie der Schauspielerin Sevim Kesbir erarbeitet Jendreyko das Projekt für die Studiobühne in Mönchengladbach. Dort feiert es am 6. April Premiere. In der Spielzeit 2019/20 wird „Jin Jiyan“ nach Krefeld in die Fabrik Heeder übertragen.