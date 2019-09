Niederrheinische Sinfoniker : Ein Liebesgruß an Clara Schumann

Mönchengladbach Die Niederrheinischen Sinfoniker und ihr Gastdirigent Stefanos Tsialis spielten Werke von Beethoven, Schumann und Brahms. Auch die Solistin Sophie Pacini durfte sich über viel Beifall freuen.

Viel Anerkennung erfuhr auch Sophie Pacini, die Solistin des Abends. Mit technischer Souveränität trug sie Robert Schumanns Klavierkonzert vor. Ihr Publikum begeisterte sie mit einem bemerkenswert kraftvollen Vortrag. Vor allem mit der linken Hand setzte sie markige Akzente. Nicht nur die Kadenz und der dritte Satz boten der Pianistin Gelegenheit, ihre Virtuosität voll auszuspielen. Als Dank für den begeisterten Beifall erinnerte sie mit ihrer Zugabe daran, dass Schumanns Ehefrau Clara in diesen Tagen 200 Jahre alt geworden wäre. Am 13. September 1819 wurde sie in Leipzig geboren. Zu diesem Anlass spielte Pacini noch - in Liszts Bearbeitung - Roberts Widmung an sie, die Liedvertonung von Friedrich Rückerts Gedicht „ Du meine Seele, du mein Herz“.