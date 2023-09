Neue Ausstellung in Mönchengladbach Fluxus mit Schnippeldisko am Abteiberg

Dieses quietschbunte Poster aus der Hand von Dorothy Iannone mit dem Titel „The next Great Moment in History is Ours“ von 1970 ist schon ein Knaller. Wegen der vielen nackten Frauen, der dargestellten Sexualpraktiken, der revoluzzermäßig gereckten Faust der schlangenschwänzigen Hauptfigur und des unmissverständlichen Comic-Stils in Flower-Power-Farbigkeit. Es hängt nun im „Feldversuch“-Raum des Abteibergmuseums als provozierender Eye-Catcher der dritten Folge der Reihe, in der die riesige und bedeutende Sammlung des Neusser Ehepaars Andersch zugleich aufgearbeitet und dem geneigten Publikum hautnah präsentiert wird.