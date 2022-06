Kulturprojekt in Mönchengladbach : Kunstprojekt gegen Leerstand geht erneut an den Start

Mönchengladbach Kunst statt Leerstand: Unter diesem Motto starteten fünf Studierende letztes Jahr „Zwischen Art“. Am Samstag, den 18. Juni, geht es nun in die zweite Runde.

Das Ziel sei dabei weiterhin, den Zugang zu Kunst und Kultur als auch den damit verbundenen zwischenmenschlichen Austausch zu fördern. Jeder solle an der Kultur der Stadt teilhaben und diese gestalten können. Die neue Aktion bietet für Kinder und Jugendliche im Alter von 10 bis 18 Jahren von 11 Uhr bis 17 Uhr eine Upcycling-Kunstsession und für 12 bis 16-Jährige von 17 Uhr bis 19 Uhr eine Tanzsession in Zusammenarbeit mit der lokalen Tanzschule Danceroom.

„Wir möchten den Menschen die Möglichkeit geben, ästhetische Erfahrungen zu machen. Am Aktionstag steht daher die eigene künstlerische Betätigung im Vordergrund“, beschreibt Josina Andrä, die Teil des Zwischen-Art-Teams ist. Es gehe dabei weniger um das Endergebnis selbst, sondern viel mehr um das Ausleben der eigenen Kreativität. Vor allem sei das Upcycling-Projekt von hoher Aktualität. Laut Camilla Böttger, Mitbegründerin von „Zwischen Art“, soll das Projekt „ermutigen, unsere etablierte Wegwerfkultur zu hinterfragen“ und Alternativen zeigen. So haben Teilnehmende die Möglichkeit, eigene Kunstwerke aus ungebrauchter Altware zu erstellen, die anschließend am 25. Juni am Museum Abteiberg während des Youtopia-Festivals im Skulpturengarten ausgestellt werden.