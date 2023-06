Straßenkultur in Mönchengladbach Zweites Straßenmusikfest „Fête de la musique“

Angelehnt an das gleichnamige Straßenfest in Frankreich soll das Musikfest dazu einladen, Musik und Zeit zu genießen, zu lachen und zu entspannen, sagen die Veranstalter. Darüber hinaus sind die Bürger aufgerufen, mitzumachen, eigene Fähigkeiten zu entdecken und Kultur in der Stadt aktiv mitzugestalten.