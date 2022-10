Kultur in Mönchengladbach : Raunen und Blätterrauschen im zweiten Sinfoniekonzert

Mönchengladbach Tan Duns Totengedenken traf auf Bruckners Glaubensbekenntnis in der Neunten Sinfonie. Die Virtuosin Eldbjorg Hemsing sorgte im Zusammenspiel mit dem Orchester für einen denkwürdigen Abend.

Der Einstieg ins zweite Sinfoniekonzert war so ungewöhnlich wie erschreckend aktuell: In Richtung des Publikums sprach Generalmusikdirektor Mihkel Kütson vom Hass des Grausamen, der Verletzte, Verzweifelte und Tote hinterlässt. Die gesprochenen Worte waren Teil seines Parts in der Aufführung von Tan Duns Violinkonzert „Fire Ritual“, musikalisches Ritual für die Opfer von Kriegen.

Nach dem Willen des Komponisten ist der Orchesterleiter nicht nur Dirigent, sondern auch Schamane des Rituals. Entsprechend geprägt waren Kütsons Körpersprache und Gestus in der Hinwendung zu Streichern, Blechbläsern und Schlagwerkern auf der Bühne und der im Raum verteilten, kleinen Gruppe von Holzbläsern und Piccolotrompete. Den Solopart in Tan Duns Violinkonzert hatte die Virtuosin Eldbjorg Hemsing inne. Für sie schrieb der Komponist mehrere Werke, darunter das 2018 unter ihrer Beteiligung uraufgeführte Violinkonzert „Fire Ritual“. Nach der gesprochenen Einleitung lockte das aus feinsten Tönen sachte wachsende Sirren ihrer Geige den Blick zur Seite. Von hier aus nahm die musizierende Violinistin mit langsamen Schritten den Weg zur Bühne.

Ihr exzellentes Spiel war ausdrucksvoll und klang bisweilen wie aus einer anderen Welt. Das Orchester hingegen steigerte zu aggressiven Einsätzen, stampfenden Rhythmen, ließ an das unaufhaltsame Nahen eines drohenden Heeres denken. Die Vibration ausgelegter Klangteppiche war beinahe körperlich spürbar. Die Musiker ergänzten ihr Spiel um rituelle Laute, ein Raunen, Summen. Ein in drängender Wiederholung betont geräuschvolles Umwenden der Notenblätter ergänzte rhythmische Lautmalereien.

Einfühlsam kristallisierte das Orchester auch Tan Duns Anleihen an die alte chinesische Hofmusik heraus. Hemsing assoziierte im filigranen Spiel ein Vogelzwitschern, das die Solistin in der ihr zugedachten Rolle als Prophetin in betonter Hinwendung an die Orchestergeigen weiterreichte. In Verdichtung des Motivs durch die tieferen Streicherlagen gewann es eine dunkle Färbung. Den lang anhaltenden Beifall für die intensive Interpretation dankte die Solistin im persönlichen Abschied mit einem norwegischen Lied – virtuos, einfühlsam und bewegt dargeboten. Nach der Pause servierte das Orchester Bruckners opulente neunte Sinfonie, die der Komponist „dem lieben Gott widmete“. Der Einstieg war sehr behutsam, die intensive Gesamtgestaltung mit wunderbar herausleuchtenden Einsätzen einzelner Instrumente und Gruppen überaus farbig. Klanggewaltige Steigerungen hatten die Kraft einer Sturmgewalt. Nach sanftem Finale gab es auch für diese Darbietung langen Beifall.