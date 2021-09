Kultur in Mönchengladbach : Stadt trifft Land im EA 71

Kultur in Mönchengladbach

Mönchengladbach Der Bundesverband Bildender Künstler Niederrhein hat die Ausstellungsreihe „StadtLand“ ins Leben gerufen. Zwei Künstlerinnen zeigen jetzt ihre gegensätzlichen Arbeiten im EA 71.

Die in Kempen lebende Künstlerin Ingrid Filipczyk hat viele Spaziergänge mit ihrer Kamera unternommen. Rund um Kempen sind so Aufnahmen entstanden, die Dokumentation, ästhetische Gestaltung und kritische Auseinandersetzung mit den Spuren der Zivilisation in der Natur sind. Traktorspuren, lange Baumschatten, Müll im Wald: Die Motive sind vertraut und machen dem Betrachter dennoch erneut bewusst, wie die Welt aussieht. Zu sehen sind die Fotografien neben Gemälden von Sonia Ruskov im Projektraum EA 71 unter dem Motto „StadtLand“.