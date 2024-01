Konzerte im Schloss Rheydt Zwei Künstler der Szene für Alte Musik begeisterten das Publikum

Mit Werken der bedeutendsten französischen Komponisten jener Zeit (Lully, Couperin, Robert de Visée, Monsieur de Sainte-Colombe, Forqueray, Marais) demonstrierten die beiden Künstler eindrucksvoll, wie lebendig höfische Musik des Barock auch heute noch klingen kann. Auftraggeber dieser artifiziellen Musik war der „Sonnenkönig“ persönlich. Für ihn war gut nicht gut genug. In allen Belangen wollte er nur das Beste, wenn es der eigenen Repräsentation diente. Das galt besonders auch für die Musik und den Tanz an seinem Hof. Den Abend eröffnete Lee Santana auf seiner Theorbe (sieben Saiten plus sieben freischwingende diatonische Basssaiten) mit La Vignon von Monsieur de Sainte-Colombe. Nicht mit einem musikalischen Paukenschlag, stattdessen konnten sich die Hörer den ätherischen Pianissimo-dolcissimo-Klängen hingeben, die sich wunderbar im Raum verteilten und ganz das Gefühl von Ordnung und Berechenbarkeit aufhoben. Mit Marin Marais‘ „Suite du troisième livre de pièce de viole“ folgte durch die Abfolge der in Tempo, Gestus und Ausdrucksgehalt verschiedenen Tanzsätze und den spieltechnischen Ansprüchen im höchsten Schwierigkeitsgrad geradezu eine musikalische Gegenwelt. Der Komponist, so berichten Zeitgenossen, spielte selbst die Viola da gamba „wie ein Engel, und mit einer Vielfalt an Farben vermochte er jeden Klang, vom Schlachthoflärm bis zum Wimmern eines Kindes, zu imitieren“. Diesen instrumentaltechnischen, klanglichen und interpretatorischen Herausforderungen wurden Hille Perl auf ihrer siebensaitigen Viola da gamba, einem prächtig klingenden Originalinstrument aus dem 17. Jahrhundert mit bezaubernder Höhe und sonorer Tiefe, mit ihrem Partner voll gerecht.