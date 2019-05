Mönchengladbach : Frischer Wind für den Kunstverein

Der Kunstverein MMIII hat sein Domizil in einer Halle der Boetzelen Höfe. Wilko Austermann hat die aktuelle Ausstellung kuratiert und gemeinsam mit dem Vorstand des Vereins das Programm für das Zukunftslabor gestaltet. Foto: Inge Schnettler

Mönchengladbach Kunst und Kultur – nur etwas für ältere Menschen? Das kann nicht sein, sagt der Vorstand des Vereins MMIII. Im „Zukunftslabor“ sollen Ideen entwickelt werden, die das Image jünger, flotter und attraktiver machen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Inge Schnettler

Mitglied im Kunstverein werden? Frage: Wozu? Antwort: Weil es schick ist, viel Spaß macht und Menschen mit ähnlichen Interessen auf nette Art zusammenführt. In der schönsten aller Kulturwelten wäre das eine Selbstverständlichkeit. Ist es aber nicht. Die Mitgliederzahlen bei den Kunst- und Kulturvereinen sind rückläufig, der Altersdurchschnitt ist eher hoch. Der Mönchengladbacher Kunstverein MMIII mit Sitz in den Boetzelen Höfen an der Künkelstraße will gemeinsam mit dem Krefelder Kunstverein dem Trend entgegenwirken. Am Samstag, 25. Mai, und am Samstag, 14. September, finden zwei spannende Veranstaltungen im Boetzelen-Silo unter dem Titel „Zukunftslabor Kunstverein“ statt. Die Fragestellungen: Was ist ein Kunstverein? Wie sieht seine Arbeit aus? Wie können wir den Kunstverein zukunftsfähig gestalten?

„Wir wollen vor allem bei jungen Menschen das Interesse an unserer Arbeit wecken und ihnen die Hemmschwelle nehmen, vielleicht bei uns aktiv mitzumachen“, sagt Wilko Austermann, der die aktuelle Ausstellung „Shaped Figure“ kuratiert und die Zusammenarbeit mit den Krefelder Kollegen organisiert hat. „Und wir wollen auch wissen, was junge Künstler von einem Kunstverein erwarten.“ So soll es am kommenden Samstag zu einem regen Austausch kommen. Von 10 bis 12 Uhr wird es Kurzvorträge geben. Susanne Titz, Direktorin des Museums Abteiberg, hat zugesagt. „Im Museumsverein gibt es seit einiger Zeit die Artfriends, die sich mit ihren Veranstaltungen bevorzugt an junge Menschen wenden“, sagt Austermann. Eine Kooperation könne er sich durchaus vorstellen.

Info Die Teilnahme am Workshop ist kostenfrei Termin Samstag, 25. Mai, 10 bis 17 Uhr Ort Rudolf-Boetzelen-Silo, Künkelstraße 125 (gute Parkmöglichkeiten gibt es an der Siemensstraße) Kosten Die Teilnahme ist kostenfrei.

Zu den Referenten gehört auch der SPD-Politiker Felix Heinrichs. „Er ist super vernetzt und in vielen unterschiedlichen Vereinen aktiv“, sagt der Kurator. Möglicherweise habe er zündende Tipps für den Kunstverein. Der Künstler Gereon Krebber, der den Orientierungsbereich der Düsseldorfer Kunstakademie leitet, gehört ebenfalls in die Runde. Außerdem Gertrud Peters. Die gebürtige Mönchengladbacherin und Leiterin des Düsseldorfer „KIT - Kunst im Tunnel“ hält einen Kurzvortrag, und Jorge Sanguino von der jungen Galerie Wildpalms in Düsseldorf ist ebenfalls dabei. Die Moderation übernimmt der Mönchengladbacher Steffen Szary, dessen Agentur „openmjnd“ viele Wirtschaftsunternehmen betreut.