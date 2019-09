Auftritt in Venn : Zauberdinner mit Matthias Rauch

Auftritt in Venn

Ein „Zauber-Dinner“ mit Matthias Rauch in Venn. Foto: Tatort-Dinner

Venn Beim neuen „Tatort-Zauberdinner“ sollen die Zuschauer magische Momente hautnah erleben können. Und magische Momente gibt es reichlich, wenn der Magier Matthias Rauch auftritt.

Auf Einladung von Siegfried & Roy brachte er bereits in Las Vegas die Menschen zum Staunen. Und das hat er am Freitag, 22. November, ab 19 Uhr (Einlass 18.30 Uhr) im Gasthof Loers an der Mürriger Straße 17, wieder vor. Der Mann, der 1999 vom „Magischen Zirkel von Deutschland“ zum Magier des Jahres gewählt wurde, wird Tische über Köpfen schweben und Gegenstände aus dem Nichts auftauchen lassen. Zwischen den einzelnen Akten der Show wird ein dazu passendes „zauberhaftes Vier-Gänge-Menü“ gereicht. Weitere Informationen zu dieser besonderen Veranstaltung und Kartenreservierungen bei www.tatort-dinner.de, oder telefonisch unter der Tatort-Dinner-Kartenhotline (Telefon 02327 9918861). Direkt im Haus (Telefon 02161 953920) können noch Tickets für die Vorstellungen gebucht werden.