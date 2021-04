Ausstellung in Mönchengladbach : Eine Würdigung für Lüpertz, den „Tanzmeister des Lebens“

Ausstellung in Mönchengladbach

Pfarrer Klaus Hurtz zeigt Skizzen zum Totentanz von Markus Lüpertz in St. Franziskus. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Mönchengladbach Klaus Hurtz nimmt im Gottesdienst Bezug auf den Totentanz-Zyklus von Markus Lüpertz. Und gratuliert zum 80. Geburtstag des Künstlers mit einer Ausstellung.

Mut machen, in der Pandemie über die Unausweichlichkeit des Todes hinweg trösten, das war Ziel der Predigt, in deren Zentrum Klaus Hurtz in der Franziskus-Kirche das Bild von Gott als gutem Hirten rückte. „Selbst der Tod kann uns nicht von Gott trennen“, sagte der Pfarrer der Rheydter Gemeinden St. Marien und St. Franziskus.