Mitmachen in Mönchengladbach: Workshops und Kurse im BIS-Zentrum

Mönchengladbach Zu den neuen Angeboten im Januar gehören Ballet, Kelzmer-Musik, afrikanische Trommeln, Hatha-Yoga und Chrisma-Stärkung.

Ab Dienstag, 15. Januar, führt Sylvia Behnke immer dienstags in die Welt des Ballets ein. Der Kurs richtet sich an Erwachsene, die davon träumen, sich anmutig wie eine Ballerina zu bewegen. Es ist nicht zu spät. Nur Mut!

Ebenfalls am Dienstag, 15. Januar, findet von 19 bis 21 Uhr erstmals der Klez-Treff für Freunde der Klezmer-Musik statt. Weitere Termine sind am 19. Februar und am 19. März, ebenfalls jeweils dienstags von 19 bis 21 Uhr.

„Auf die Bühne, fertig, los!!!“ heißt es ab 22. Januar. Dieser Kurs soll es möglich machen, zu erfahren, was es heißt, auf einer Bühne zu stehen und zu spielen. Die Leitung übernimmt Susa Weber, die Schauspiel an der renommierten Folkwang Universität der Künste studiert hat. Wer zunächst in diesen Kurs reinschnuppern will, bevor er alle zehn Termine bucht, kann das für 20 Euro an diesem Abend machen. Diese Gebühr wird dann bei einer Kursfortführung mit der Kursgebühr verrechnet.