Kultur in Mönchengladbach : Die Bedeutung von Symbolen erforschen

Mohammed arbeitete an einem besonderen Baum, den er aus einer Vielzahl von geometrischen Formen und Zeichen entwarf. Foto: bauch, jana (jaba)

Mönchengladbach In einem Workshop des Kulturrucksacks arbeiten Jugendliche mit Symbolen in der Digitalisierung und übertragen sie auf Tonarbeiten.

Waris weiß Bescheid: „Das Herz ist ein Symbol für die Liebe, die Blumen stehen für das Lob.“ Zakaria kennt noch mehr Zeichen und Symbole: „Verschränkte Finger oder Hände sind ein Zeichen für Freundschaft“. Die beiden gehören zu einer Gruppe von acht Jungen und Mädchen im Alter von elf bis 13 Jahren, die sich an diesem Feriennachmittag im Keramik-Atelier von Claudia Schrammen-Herrmann getroffen haben. Im Rahmen des Projektes Kulturrucksack nehmen sie an einem von ihr geleiteten Workshop teil. Sie sind gemeinsam mit Evamaria Rosenkranz, der Leiterin des TreWi, des Treffpunkt Wickrath, einer Einrichtung der Stadt Mönchengladbach, aus dem Gemeinschaftszentrum in das Atelier auf der Mülgaustraße gekommen. Der Workshop steht unter dem Motto: Eine Spurensuche zur Entschlüsselung geheimnisvoller Zeichen und Symbole.

Den Hintergrund dieses Mottos erläutert Claudia Schrammen-Herrmann so: „Im Zeitalter der Digitalisierung verändert sich unsere Sprache. Symbole und Zeichen finden wir in unseren Textnachrichten, in der Werbung und in den Medien. Symbole prägen unsere Kommunikation.“

Info Workshop künftig auch für Erwachsene Der Workshop soll im kommenden Jahr auch mit Erwachsenen stattfinden. Das Projekt wird in Kooperation mit dem Forum Mönchengladbach, dem SKM Rheydt und der Citykirche geplant. Die Werke sollen dann im Juni 2022 in einer Ausstellung in der Citykirche gezeigt werden.

Die Jugendlichen kennen bereits zahlreiche Emoticons. Woher die kommen, ob es in früheren und anderen Kulturen eine ähnlich verschlüsselte Art der Kommunikation gab, steht als Frage im Raum. Beantwortet werden können sie zum Beispiel über das Studium von Büchern, die Schrammen-Herrmann bereitgestellt hat. In ihnen finden die Jugendlichen zum Beispiel afrikanische Schriftzeichen. Auch der Besuch in einem Völkerkundemuseum, dem Rautenstrauch-Joest-Museum in Köln, ist geplant, ebenso wie der im Textiltechnikum Mönchengladbach.

Claudia Schrammen-Heinrich lehrt den Kindern in ihrem Atelier allerhand über Zeichen, Symbole und deren Bedeutung in der Digitalisierung. Foto: Jana Bauch Foto: bauch, jana (jaba)

Kulturelle Vielfalt ist angesagt, und die ist allein von der Zusammensetzung der Gruppe garantiert: die Jungen und Mädchen sind in Polen, Deutschland, den arabischen Ländern oder der Türkei geboren. So bringt jeder Teilnehmer andere Voraussetzungen mit. Nach der „Forschung“, der Auseinandersetzung mit Symbolen und Zeichen aus verschiedenen Kulturen und Zeitaltern, steht die eigene praktische Umsetzung.

Die Kinder zwischen elf und 13 Jahren duften auch selbst ihre Erfahrungen mit Symbolen künstlerisch umsetzen. Die kulturelle Vielfalt war dabei groß. Foto: bauch, jana (jaba)

Mohammed arbeitet an einem besonderen Baum. Er hat ihn mit einer Vielzahl von geometrischen Formen und Zeichen bemalt. Mohammed erinnert sich gut an die Geschichte des Baobab-Baums, die ihnen im Workshop erzählt wurde. Es geht um Wünsche, die erfüllt und immer größer werden, bis auf einmal nichts mehr da ist. Auf anderen Tischen stehen Figuren, die ebenso fantasievoll bemalt und bezeichnet wurden. Das werden die Wunschwunderwesen. Sie werden von den Jugendlichen mit eigenen Wünschen gefüllt, die symbolisch durch aufgefädelte und um den Kopf der Figur arrangierte Perlen repräsentiert werden.