Musikreihe nimmt wieder Fahrt auf Wohnzimmerkonzert bewusst ohne Weihnachtslieder

„FaB“, wie Hentschel und Knepple sich als Musikerduo nennen, kennen sich seit 20 Jahren, musikalisch hatten sie sich vor sechs Tagen zusammengefunden. Anlässlich des vierten Wohnzimmerkonzerts in den Räumen der Eickener Firma CamData bildeten die Erzieherin und der Informatiker aus Mönchengladbach die Überraschungsvorgruppe zu dem Sänger und Gitarristen Willie Goergens. Sie verbreiteten schnell eine lockere Atmosphäre, da wurde auch gerne mal mitgesungen. Viele Gäste waren gekommen, was Veranstalter Camillo Eichler freute. „Die Wohnzimmerkonzerte gehen im nächsten Jahr im monatlichen Rhythmus weiter“ versprach er. Ihm ist es wichtig, an der kulturellen Entwicklung des Stadtteils Eicken mitzuwirken.