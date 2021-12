Wohnzimmerkonzert im TiG : Pop-Sirene und Surfpunk-Party

Ins Auto steigen, nach Lissabon fahren und überall aussteigen, wo man mag - das wollten am Ende alle, die beim Wohnzimmerkonzert mit Florence Besch waren.

Feine Indie-Pop-Kost bot das „Wohnzimmerkonzert“ im Theater im Gründungshaus in Eicken. Zuerst wunderte man sich, dass die in Düsseldorf lebende Luxemburgerin Florence Besch auf ihrer Wandergitarre die Akkorde runter schrammelte wie in der dritten Woche Gitarrenunterricht. Aber das war eine List: Auf zauberhafte Weise gab die unperfekte Begleitung Beschs gebrochener Sopran-Stimme genau den Raum, den sie brauchte, um die Zuhörerschaft sirenenhaft in den Ozean ihrer Gefühlswelten zu ziehen.