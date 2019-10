Kolumne : Der Untergang der SPD

Mönchengladbach Hastenraths Will macht sich Gedanken über die Regierungsbildung in Thüringen.

Ostdeutschland ist ein Gewohnheitstier. Nachdem die Menschen dort jahrzehntelang unter zwei verschiedene Diktatur-Modelle gelebt haben, sehnt man sich nach 30 Jahre lästige Selbstbestimmtheit offenbar wieder nach ein großer Führer, der einem sagt, wo es langgeht. Auch wenn der offizielle Faschist Höcke nicht der Wahlsieger ist, hat das thüringische Stimmverhalten für ein Regierungsflickenteppich gesorgt, der aus mehrere gordische Knoten geknüpft zu sein scheint. Da keiner, der sich in Geschichte auskennt, was mit die AfD zu tun haben will, hätten Linke, Grüne, SPD und FDP nur zusammen eine Mehrheit. Weil es für ein solches Bündnis aber nicht mal mehr afrikanische Staaten gibt, die so viele verschiedene Farben in ihre Flagge haben, wird das wohl nix. Leidtragende der letzten Wahlen sind die ehemaligen Volksparteien, allen voran die SPD, die sich zurzeit im freien Fall befindet. Wenn es so weitergeht, braucht es maximal noch zwei Wahlen und die Sozis finden sich im Tortendiagramm unter „Die Sonstigen“ wieder. Statt sich aber Strategien auszudenken, wie man für Wähler wieder sexy wird, verplempern die ihre Zeit mit 23 (!) Regionalkonferenzen, für anschließend als Top-Kandidat auf der Parteivorsitz ein Mann mit das Scharisma einer Raufasertapete zu ermitteln: Olaf Scholz! Hätte für diese glorreiche Idee nicht auch ein kleiner Parteiausschuss auf dem Oktoberfest gereicht? Kein Wunder, dass die ersten Promis das sinkende Schiff verlassen. Sigmar Gabriel will sogar Präsident vom Verband der Automobilindustrie werden, für bloß nicht in Verdacht zu geraten, Sozialdemokrat zu sein. Wie man hört, läuft seine Bewerbung schon wie geschmiert, wenngleich dieser Karriereschritt ungewöhnlich ist für ein ehemaliger Umweltminister, von dem noch dazu der Satz stammt: „Man soll nicht an Türen klopfen, hinter die man selber mal gesessen hat.“ Andererseits: Was soll der Mann denn machen, wenn bei Gazprom nix mehr frei ist?