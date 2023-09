Aktionswochenende in Mönchengladbach Offene Ateliers bieten kleinen Einblick in künstlerische Vielfalt der Stadt

Die Zentralbibliothek beteiligt sich zum ersten Mal auch an dem Rundgang. Zwischen Romanen, Arbeitsplätzen und Sesseln, in denen der Leser sein Buch genießt, begegnen dem Besucher fast zufällig Bilder, Skulpturen und Objekte. Die Kunststoffobjekte von Christiane Behr strahlen im Licht des Lichthofes. Kathrin Tillmanns Porträts weit über den Köpfen der Gäste erinnern an die Kinderarbeit in der Textilstadt. Klaus Schmitt präsentiert eine Holzkonstruktion, die an eine leicht geöffnete Tür erinnert. Die Krefelder Künstlerin Birgitta Heidtmann bietet mit ihrem „Rad“ neue Durchblicke an. Und den Künstler Thomas Hoffmann, der mit seinen Interventionen an den Wabenfenstern im Treppenhaus der Bibliothek vertreten ist, trifft man im Atelier in der Gasthausstraße. Seinen Arbeiten ist anzusehen, dass Hoffmann lange Jahre im Bereich Bühnenbild gearbeitet hat:Er schafft einen illusionistischen Blick in die Tiefe, entweder durch Überlagerung von farbigen Folien oder Schichtungen von Holz oder Glas.