Kultur in Mönchengladbach : Wissenschaftlicher Verein bietet Programm online

Mönchengladbach Der Wissenschaftliche Verein Mönchengladbach hat wegen der Pandemie erneut Veranstaltungen verschoben. Präsenzveranstaltungen lehnt der Verein derzeit noch ab. Das sind die aktuellen Termine.

Der Wissenschaftliche Verein will ob der Unsicherheiten durch die Pandemie die für Mai geplanten Vorträge nicht als Präsenz-Veranstaltungen durchführen. Das sei in Absprache mit dem Haus Erholung beschlossen worden, teilt der Verein mit. Wie die Veranstaltungen im Juni ablaufen, werde ab Mitte Mai konkreter geplant. Bereits jetzt steht fest, dass der Vortrag von Professor Hans-Joachim Blome, „Georges Lemaitre, der geistige Vater des Urknalls“, erneut verschoben werden muss – voraussichtlich auf Dezember 2021.

lnzwischen arbeitet der Verein am Vortragsprogramm für die kommende Saison, deren Beginn im Vergleich zu den Vorjahren etwas nach hinten geschoben ist. „In der Hoffnung, dass sich die Corona-Lage dann beruhigt haben könnte“, Ludorf Kolsdorf. So sollen der erste Vortrag und die Hauptversammlung am 26. Oktober in den Räumen der Gladbacher Bank stattfinden.