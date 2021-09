Kultur in Mönchengladbach : Sechs Liveacts für die Wintermusik 2022 angekündigt

Mönchengladbach Vergangenes Jahr konnte die Konzertreihe wegen der Pandemie nicht stattfinden. Im Januar 2022 geht es für diverse Künstler wieder auf die Bühne. Das erwartet die Besucher.

Chris Die Frontsängerin von „Booster“ eröffnet die Konzertreihe am 23. Januar. Die Zuschauer dürfen sich über Lieder von Ikonen wie Udo Lindenberg oder Herbert Grönemeyer , aber auch von Newcomern wie Johannes Oerding freuen. Begleitet wird Chris von Thomas Elsenbruch am Keyboard und ihren Booster-Kollegen René Pütz, Dennis Bowens und Rüdiger Tiedemann.

Schmickler Wilfried Schmickler ist einer der großen Politkabarettisten dieses Landes, bewaffnet mit den Worten der Wahrheit. Sein neues Programm „Es hört nicht auf“ präsentiert er am Donnerstag, 27. Januar, in Mönchengladbach .

Joscho Stephan Der Ausnahmegitarrist ist in seiner Heimatstadt Mönchengladbach, aber auch weltweit bekannt. Joscho Stephan begeistert Jung und Alt gleichermaßen. „Swinging Strings“ – so hieß sowohl eines seiner erfolgreichsten CD-Alben als auch sein Programm, das für Freitag, 28. Januar, geplant ist.

Maffay Pur Am Samstag, 29. Januar, wird die Cover-Band „Maffay Pur“ zum ersten Mal in Mönchengladbach auftreten. Die Band um Sänger Wolfgang Therne, spielt „Songs für die Ewigkeit“ und will mit Fans in Nostalgie schwärmen.