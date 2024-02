Kabarett in Mönchengladbach Wilfried Schmickler gibt die Hoffnung nicht auf

Er erinnerte an die parlamentarischen Anfänge der Grünen und deren erstaunlichen Wandel. Er ließ einen „bleichen“ Olaf Scholz im angeblich von Saskia Esken vertonten Lied von der Einsamkeit im Ortsverein singen. Scharf prangerte der Kabarettist die AfD an als parlamentarischen Arm „brauner Schläfer“, die in Wahrheit brandgefährlich und hellwach seien. Von eindringlicher Wucht war Schmicklers Gedicht auf die Gier als zersetzende Kraft. Im Requiem auf den Wald beschrieb er das Bild einer Welt am Abgrund. Am Ende aber versicherte er, dennoch auf eine Wende zum Guten zu hoffen. Das Publikum dankte mit begeistertem Beifall.