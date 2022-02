Theater-Mann aus Mönchengladbach : Willi-Friedrich Moog ist gestorben

Mönchengladbach Er war Werbeleiter des Theaters und examinierter Opernsänger, in der Stadt war er bekannt für seine Benefizkonzerte. Die Musik ist bis zum Tod immer Teil seines Lebens gewesen.

„Ich war und bin immer noch ein Verrückter — ein Verrückter des Theaters“, so beschrieb sich Willi-Friedrich Moog. Dafür wurde er Mitte der 70er bekannt. Am Theater arbeitete er als Werbeleiter und sorgte für volle Ränge. Dann fing er an, Benefizkonzerte für krebskranke Kinder, Arbeits- und Obdachlose zu organisieren. Damit erfüllte sich der examinierte Opern- und Konzertsänger einen kleinen Traum: Mit seiner Stimme zu erfreuen. „Bei meinen 250 Konzerten kam etwa eine Million Euro zusammen“, sagte er 2014 der Rheinischen Post. 1997 hörte er beim Theater auf, aber nicht mit dem Singen: „Das ist mein Leben, das mache ich, solange es irgendwie geht“, sagte er. Moog verstarb am 21. Januar im Alter von 84 Jahren.