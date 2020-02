Künsterlin in Mönchengladbach : Metamorphose von Erinnerung

Künsterlin in Mönchengladbach

Mönchengladbach Ellen Katterbach hinterfragt den Wirklichkeitsanspruch von Fotografie. Fotofunden gibt sie neues Leben in veränderter Ästhetik. Zersetzungsprozesse des Materials korrespondieren mit dem Thema Vergänglichkeit.

Als junge Frau war Ellen Katterbach fasziniert von der kontrovers diskutierten Frage, ob Fotografie auch Kunst sein könne. „Während des Studiums in den 1970er Jahren schrieb ich darüber Texte, ohne mich als Fotografin zu sehen“, sagt die c/o-Künstlerin rückblickend. Ausschlaggebend für die Entscheidung, Kunst zu studieren, war dabei eigentlich ihr herausragendes Zeichentalent gewesen.

Die gebürtige Baden-Badenerin hatte ursprünglich das Ziel, Kinderbücher zu illustrieren. Doch es wurde kein Illustrationskurs angeboten, und so fing sie nach dem Grundstudium mit der Fotografie an. „Die hat mich dann irgendwann gepackt“, erzählt die Mönchengladbacherin.

Ausstellungen in Deutschland, Polen, Japan, Niederlande und USA.

1988 Artist in Residence, Art College Detroit, USA.

1978 – 1991 Lehrauftrag für Fotografie an der Hochschule Niederrhein.

1971 - 1977 Kunst- und Designstudium in Krefeld mit Diplom-Abschluss.

Mit Maria Lehnen, Brigitte Zarm und Heiner Koch ist sie eine der ersten Künstler, die 1985 das Atelierhaus Steinmetzstraße bezogen. In Katterbachs Räumen fallen zunächst die farbigen, meist großformatigen Arbeiten mit malerisch wirkenden Farbvaleurs auf. Kleinere Schwarz-Weiß-Aufnahmen dokumentieren ihre Anfänge. In dieser Nachbarschaft manifestieren sich sehr unterschiedliche Zugänge. Katterbach fotografierte, entwickelte, vergrößerte ihre Bilder zunächst selbst.

„Ich habe mit Bildpaaren angefangen. Wenn man zwei Zustände hat, merkt man, dass es auch unendlich viele geben kann und Fotografie nicht objektiv ist. Das Wetter wirkt sich verschieden aus, der Fotograf kann mit unterschiedlichen Schärfen arbeiten. Weder Worte noch Bilder sind in der Lage, Realität unverändert darzustellen“, betont Katterbach die Subjektivität des gewählten Realitätsausschnitts und die Möglichkeit der Manipulation.

In den 1980er Jahren begann auch Katterbachs künstlerische Neuorientierung. Sie stieß bei einem Nachlassverwalter auf Amateurfotos, die zum Wegwerfen bestimmt waren. „Das war erschreckend. Diese Fotos waren schließlich mal für Menschen bedeutsam. Doch mit den Menschen sterben auch irgendwann die Erinnerungen“, sagt sie. Beim Eingriff in Fotofunde von Flohmärkten und aus Nachlässen löst sie beliebig ausgewählte Motive aus dem ursprünglichen Lebenskontext, lässt Orte und Situationen erahnen. Gesichter als Spiegel sehr persönlicher Merkmale retuschiert sie weg. „Ich wollte nie das Gesicht zeigen, damit alles offen bleibt“, betont die Künstlerin, die dem Betrachter somit einen sehr persönlichen Bezug eröffnet.

Als sie bei Fotofunden in der „Krabbelschublade“ verstärkte Verfallserscheinungen bemerkte, empfand sie diese als Entsprechung zu verblassenden Erinnerungen, zu Zerfall und Tod. Sie begann, das Material bewusst „schlecht zu behandeln“, um den Zersetzungsprozess der analogen Aufnahmen zu beschleunigen. Sie lässt das Material feucht und stockfleckig werden, kontrolliert und beobachtet Prozesse, greift ein, wenn es ihr angemessen erscheint, um einen Zustand zu fixieren. Diese so entstandene Bildwelt mutet zerbrechlich, malerisch an, ihre Patina wie ein Schleier. Zersetzungen wirken lichtdurchsetzt, verwischte Konturen wie verweht. „Man kann nichts festhalten. Jetzt sind meine Empfindungen mit drin“, kommentiert Ellen Katterbach die neue Bildwelt, die alte Aussagen verwischt, aber nicht leugnet.