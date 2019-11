Chance für junge Musiker : Wettbewerb „Bühne frei“ geht in die achte Runde

Mönchengladbach Noch bis zum 15. Dezember können junge Bläser und Pianisten ihre Bewerbung an das Theater senden.

Jedes Jahr ist der Wettbewerb in anderen Kategorien ausgeschrieben. Diesmal richtet er sich an Bläser/innen bis 16 Jahre (bis Jahrgang 2003) sowie an Pianisten/innen bis 18 Jahre (bis Jahrgang 2001). Alle jungen Musiktalente, die an dem Wettbewerb teilnehmen möchten, können noch bis Sonntag, 15. Dezember ihre Bewerbungsunterlagen an das GMD-Büro der Niederrheinischen Sinfoniker schicken. Ein Bewerbungsformular und weitere Informationen zum Wettbewerb stehen auf der Homepage des Theaters im Bereich „Jugend“ zum Download bereit: www.theater-kr-mg.de/jugend/wettbewerb-buehne-frei/