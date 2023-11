Lesung in Mönchengladbach Wenn auf der Couch wieder gemordet wird

Jan Michaelis arbeitete als Buchhändler in Köln und Düsseldorf. Nebenher spielte er Kabarett im Düsseldorfer Kom(m)ödchen. Es folgte eine mehrjährige Tätigkeit als freier Autor und Publizist. 1999 erhielt er das Otto-Rombach-Stipendium der Stadt Heilbronn für den literarischen Nachwuchs. Seit 2006 arbeitet er als Schriftsteller. Er lebt verheiratet in Düsseldorf. Dort machte er sich einen Namen mit seinen Erzählungen aus den Stadtteilen Derendorf und aus Bilk. Die Mönchengladbacher Autorin Anja Puhane schreibt in diversen Genres, bislang meist Kurzgeschichten, von denen zahlreiche in Anthologien veröffentlicht wurden. Ihre spezielle Leidenschaft sind kurze Krimis mit überraschenden Wendungen und oft rabenschwarzem Humor. Ihre Kurzgeschichte „Die Band“ erreichte 2022 den ersten Platz beim Freiburger Krimipreis. Sie ist seit mehreren Jahren bei den „Mörderischen Schwestern“.