Weltmusik in Mönchengladbach : Carneval Global gibt es dieses Jahr im Sommer

Mönchengladbach Das Weltmusik-Event versteht sich eigentlich als Alternative zum rheinischen Karneval. Dieses Jahr findet es als Teil des großen Kulturfestivals Pop Paradiso im Skulpturengarten statt. Das Programm ist ambitioniert.

(RP) Der Carneval Global ist ein Musikfestival des Vereins Kulturkram und eigentlich ein Special, das als Alternative zum rheinischen Karneval gedacht ist. Aber dieses Jahr ist auch wegen Corona alles anders und so lädt das Projekt in Kooperation mit dem Kulturfestival Pop Paradiso am Samstag, 28. August, ab 14 Uhr, unter dem Titel „Connect und Respect“ zu globaler Musik und Picknick-Feeling in den Skulpturengarten ein.