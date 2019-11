Kamillus Kolumbarium : Mit dem Jazz-Chor ins Winterwonderland

Mönchengladbach Altbekannte Weihnachtslieder kommen in überraschend neuen und frischen Arrangements daher.

Die Tage werden kürzer, die Menschen hetzen durch die Stadt, und im Trubel bleibt die Weihnachtsstimmung auf der Strecke? Das muss nicht sein. Der Jazz-Chor wird sein Publikum am Sonntag, 1. Dezember, 18 Uhr (Einlass 17.30 Uhr), im St. Kamillus Kolumbarium an der Kamillianerstraße 40 mit ins „Winterwonderland“ nehmen. Dabei mischen die Sängerinnen und Sänger altbekannte Melodien mit viel Jazz, Swing, Pop, guter Laune und Gefühl. Besonders freuen sich die Chormitglieder auf die altbekannten deutschen Weihnachtslieder in überraschend neuen und frischen Arrangements.