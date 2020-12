Musik in Mönchengladbach : Weihnachtskaraoke aus der Kulturküche

Andrea Kaiser und Manfred Heinen beim Live-Stream. Foto: Kulturküche

Mönchengladbach Mehr als 60 Menschen machten bei dem Live-Stream mit. Bei der X-mas-Karaoke in der virtuellen Kultur sangen die Teilnehmer mit Andrea Kaiser und Manfred Heinen klassische und moderne Weihnachtslieder.

Weiterleiten Drucken Von Sigrid Blomen-Radermacher

Immer mehr Zuschauer versammelten sich am Montagabend in der virtuellen Kulturküche. Dort war ein Christmas-Karaoke-Live-Stream mit Andrea Kaiser und Manfred Heinen angesagt. Bis zu 60 Menschen nahmen an dem Streaming-Konzert zum Mitmachen teil. In der Kommentarspalte der Facebookseite der Kulturküche ploppten zahllose Herzchen und klatschende Hände auf. Die Kommentare waren voller Zuspruch: „Macht das Spaß hier!“ „Das war schöööön“!

„Wenn’s so weitergeht, machen die Nachbarn auch mit“, kommentierte ein virtueller Besucher des Konzerts. Der schien wohl lauthals in seiner Wohnung mitgeschmettert zu haben. Von „Leise rieselt der Schnee“ über „Let it snow“, „Kommet, Ihr Hirten“, „Rudolph, the Red Nosed Reindeer“ bis hin zu „Schneeflöckchen, Weißröckchen“ wurden deutsche und englischsprachige, besinnliche und flotte Klassiker gespielt und gesungen.

Die Sängerin Andrea Kaiser und der Pianist Manfred Heinen standen mit Rentier- und Engelsreif auf dem Kopf auf der Bühne und sorgten für den musikalischen Schwung. Die Texte der Lieder wurden – schließlich war es eine Karaoke-Show – eingeblendet, so dass wirklich keiner einen Vorwand hatte, nicht mitzusingen – zumal ja niemand zuhören konnte.

Auch ungewöhnliche Weihnachtslieder präsentierte die Sängerin und Chorleiterin Andrea Kaiser. So sang sie eine aktualisierte deutsche Fassung von „Don’t worry, be happy“ über die Coronakrise.

„Zusammen ist man weniger allein, vor allem in der kalten Jahreszeit“, hatte die Kulturküche in ihrer Ankündigung gepostet, „lasst uns gemeinsam die Stimmbänder schwingen und singen, jeder bei sich zuhause und übers Internet miteinander verbunden“. Interaktion gab es auch: Die Zuhörer durften über den Finalsong abstimmen. Zur Auswahl standen „Last Christmas“ und die deutsche Fassung von „Jingle Bells“. Letzteres lag am Ende ganz knapp vorne – Andrea Kaiser und Manfred Heinen schoben Last Christmas als Bonus hinterher.