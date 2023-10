Konzerte in Mönchengladbach Walter Maaßen gibt letztes Kirchenkonzert

Urgladbacher und Jazz-Urgestein Walter Maaßen lädt mit seiner Borderland Jazzband für Montag, 16. Oktober, zu seinem letzten großen Kirchenkonzert um 19 Uhr in die Klosterkirche Neuwerk ein. Als Gast ist Klarinettist Sammy Rimington eingeladen, der seit 1984 schon mehrfach in Mönchengladbach aufgetreten ist. Nach fast 70 Jahren unermüdlichen Jazz-Schaffens zieht sich der 87-jährige Borderland-Jazzer Maaßen aus Alters- und gesundheitlichen Gründen zurück. Für sein Lebenswerk, vor allem den regelmäßigen Benefiz-Konzerten, erhielt er schon 1987 die Ehrenbürgerschaft der Stadt New Orleans, 2007 die Ehrennadel seiner Heimat- und Geburtsstadt Mönchengladbach und Ostern 2022 das Bundesverdienstkreuz am Bande. Das Konzert ist ausverkauft, eventuelle Retourekarten sind an der Abendkasse erhältlich.