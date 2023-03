Konzert an Karfreitag in Mönchengladbach Was so besonders am Passionsoratorium ist

„Besonders spannend finde ich, dass das Werk fast 200 Jahre lang zu den populärsten Passionswerken gehörte und aufgrund des Ansturms gleich mehrfach am Karfreitag im Berliner Dom aufgeführt wurde“, so Salzmann. Mit der Wiederentdeckung der Bachschen Passionen wurde es verdrängt und verschwand letztlich aus den Konzertprogrammen. Das habe sich bis heute nicht wesentlich geändert: In diesem Jahr werde es lediglich zweimal aufgeführt, in Bad Kreuznach und in Rheydt, so er Kantor.