Mönchengladbach : Aus dem Leben der jüdischen Künstlerin Lisel Haas

Klaus Krüner referierte im Museum Schloss Rheydt. Foto: Ilgner Detlef (ilg)

Mönchengladbach Auf Einladung der Otto-von-Bylandt-Gesellschaft erinnerte Klaus Krüner an das fotografische Werk der Cousine von Hans Jonas.

Die Fotografie war das Bindeglied zwischen den beiden Leben der Lisel Haas. Die Cousine von Hans Jonas hatte in Mönchengladbach ein Fotoatelier. Doch nach der Pogromnacht emigrierte sie mit ihrem Vater nach Birmingham, wo sie sich nach der Einbürgerung einen Namen als Künstlerin machte. Sie arbeitete dort unter anderem am Alexandra Theatre sowie am Belgrade Theatre in Coventry. Nach dem zweiten Weltkrieg eröffnete sie ihr eigenes Fotostudio.

Im Rahmen der stadtgeschichtlichen Vortragsreihe der Otto-von-Bylandt-Gesellschaft erinnerte Klaus Krüner an Haas´ Leben und Werk mit Schwerpunkt auf ihre Mönchengladbacher Jahre. Unter den Zuhörern saß die eigens aus Birmingham angereiste Nichte Dorothy Williams. Zur Begrüßung im Rittersaal von Schloss Rheydt berichtete Christoph Nohn, dass Haas nach dem Krieg den Kontakt zum Niederrhein wieder aufgenommen hatte. Doch in die alte Heimat kehrte sie nie zurück. Das Verhältnis der Tante sei ambivalent gewesen. Sie habe in England ein neues Leben begonnen, doch bis zuletzt eine jüdisch deutsche Zeitschrift bezogen, sagte die Nichte.

Er sei eher zufällig auf Lisel Haas und ihre Arbeiten gestoßen, berichtete Klaus Krüner. Bei der Vorbereitung zu einer Ausstellung über die Familie Spier und die Wickrather Lederfabrik habe er von den Überlebenden Fotos erhalten, die von Haas stammten. In Günter Erkens´ Bänden über jüdische Familien in Mönchengladbach waren Krüner erneut Fotografien von Lisel Haas aufgefallen. Das sei für ihn und Ehefrau Ulrike Anstoß für eine Auseinandersetzung mit der Mönchengladbacherin gewesen.