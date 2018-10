Mönchengladbach: Vortrag eines Pilgers über den Jakobsweg

Mönchengladbach Gerd Gelißen, Professor für Biochemie, berichtet über seine Begegnungen und Erlebnisse.

(isch) Der Jakobsweg fasziniert Menschen seit Jahrhunderten. Ein dichtes Netz verschiedener Pilgerwege zieht sich durch ganz Europa. Die meisten Pilger begehen sie in kurzen Teilstrecken im Laufe vieler Jahre. 2700 Kilometer misst der Jakobsweg von Köln bis zu seinem Ziel in Santiago de Compostela im Nordosten Spaniens.

Im Rahmen eines Matinee-Vortrags der Otto von Bylandt-Gesellschaft, der am Sonntag, 28. Oktober, um 11.30 Uhr im Rittersaal des Museums Schloss Rheydt beginnt, spricht der in Rheydt geborene Professor für Biochemie Gerd Gellißen über „Wanderung auf dem Jakobsweg von Köln nach Santiago de Compostela“. Er ist den Pilgerweg im Frühjahr und Sommer 2011 in 93 Tagen in einem Stück gewandert, nachdem er den Jakobsweg vorher schon mit dem Fahrrad und auf Teilwanderungen kennengelernt hatte.