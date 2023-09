Wissenschaftlicher Verein in Mönchengladbach Wie eine Professorin über Bonobos forscht

Florian Lewalder, promovierter Makroökonom, spricht am Dienstag, 24. Oktober, unter der Überschrift „Verkehrswende in Deutschland?“ über die Gestaltung der Mobilität der Zukunft. Zunächst stellt er aktuelle Herausforderungen und Trends in der Mobilität vor. Anschließend geht er auf Transformationsprozesse und die Methode der Szenarioanalyse am Beispiel der Mobilität der Zukunft ein.