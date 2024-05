Museum Schloss Rheydt Vorburg wegen Sanierung teilweise geschlossen

Von der Schließung betroffen ist die ältere Stadtgeschichte, die in dem am Wasser liegenden Flügel der Vorburg ausgestellt ist („Handweberei bis zum Beginn der Industrialisierung“, „Biedermeier“, „Stadtwerdung“). Aus Sicherheitsgründen müssen die Objekte für die Zeit der Bauarbeiten an der Außenfassade eingelagert werden.