Märchenkrimi aus Mönchengladbach Vom Goldesel, Vera Virus und fuchsigen Ermittlern

An dieser Schule herrscht nun eine merkwürdige Krankheit, das Walpurgisfieber. Eingefädelt wurde es durch die böse Vira Virus. Sie will für Chaos sorgen, damit ihre Handlanger, die Koboldbrüder Heck und Meck, den Goldesel aus den Pferdeställen der Zauberschule stehlen können. Das kostbare Tier ist wegen der Renovierung des Tresors im Märchenland an geheimem Ort untergebracht worden. Die dümmlichen Brüder entführen aber statt des Goldesels eine verzauberte Lehrerin. Die besten Detektivinnen des Märchenlandes sollen den Fall lösen.