Spenden in Mönchengladbach Volksbank spendet 1500 Euro an Kinderschutzbund

Jetzt schüttet die Stiftung 3000 Euro aus, je zu Hälfte geht die Spende an den Kinderschutzbund und an den Erkelenzer Förderverein. „Menschen, denen wir vertrauen, unterstützen wir gerne in der Region“, beschreibt Franz Dierk Meurers, Vorstand der Volksbank, die Motivation der Genossenschaftsbank.