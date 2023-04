Theaterpremiere in Mönchengladbach Das Familiendrama „Vögel“ geht unter die Haut

Am Anfang steht die aufkeimende Liebesgeschichte zwischen dem jüdischen Genforscher Eitan und der arabischstämmigen Amerikanerin Wahida. Zwei Menschen begegnen sich in einer New Yorker Bibliothek, entdecken die Faszination des jeweils anderen. Es folgt der Schnitt: Ein sich senkender Gazevorhang trennt das Paar. Während die Frau noch euphorisch von der Liebe spricht, deutet ein Krankenhausbett im Hintergrund die tragische Wende an.

Zu Matthias Gehrts Inszenierung von Wajdi Mouawads „Vögel“ entfaltet das Theaterensemble im packenden Spiel ein erschütterndes Familiendrama vor dem Hintergrund des Nahost-Konflikts. Das Stück des im Libanon geborenen frankokanadischen Autors thematisiert unauflösbare Familienbande in Verbindung mit Fragen zur kulturellen und genetischen Herkunft.