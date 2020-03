Geisterparty in Mönchengladbach : DJ Toni Flamingo legt auf, aber getanzt wird zu Hause

Mönchengladbach Beim „Ghost Stream 42 – Wir zu Dir“ legten mehrere DJs im Projekt 42 auf. Das Ganze wurde online gestreamt. Eine atmosphärische Geisterparty.

Das Projekt 42 ließ trotzdem DJs auflegen und streamte die Musik dann, so dass jeder, der Lust hatte, zu Hause mitfeiern konnte. Um 20 Uhr ging es los. DJ „Toni Flamingo“ brachte die Zuschauer mit Dance und Electronic Musik in Stimmung. Ihm folgten die DJs „Barila Funk“ mit Hip-Hop und Funk, „Wiggle“ und „Yin Elek“. Anstatt sich für die Altstadt herauszuputzen, konnten die Partypeople die Jogginghose anbehalten und die Tanzpantoffeln. Dann nur noch den Laptop aufklappen, den Stream öffnen, und los ging die Party.

Etwas gewöhnungsbedürftig war es schon, den DJ in einem Bildschirm zu beobachten und selbst nicht auf der Tanzfläche daneben zu feiern, sondern in den eigenen vier Wänden. Lichteffekte und andere tanzende Leute, die sonst auch für Party-Feeling sorgen, fielen natürlich weg. Trotzdem machten die Beats gute Laune und sorgten für Bewegungsdrang. Zumindest der DJ tanzte fröhlich auf dem Laptop-Bildschirm zu seiner Musik mit – so ganz allein waren die Pantoffeltänzer also doch nicht.