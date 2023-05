Mobiler Schallplattenladen Der Vinyl-Bus bringt Raritäten nach Mönchengladbach

Mönchengladbach · Gleich der Idee des Bücherbusses gibt es Busse, die mit Schallplatten durch die Lande fahren. Was im Angebot ist, wann er in Mönchengladbach hält und was es Besonderes gibt.

11.05.2023, 07:07 Uhr

Matthias Löhrmann macht mit seinem Vinyl-Bus in Gladbach Station. Foto: Björn Stork

Von Angela Pontzen

Schallplattenläden gibt es immer seltener. Um Plattenliebhabern dennoch die Möglichkeit zu bieten, ihrem Hobby nachgehen zu können, entstand die Idee – dem Bücherbus vergleichbar – mit einem mobilen Schallplattenladen auf Tour zu gehen. Am Freitag, 26. Mai, macht der Vinyl-Bus ab 14 Uhr Halt an der Vinylgarage an der Waldhausener Straße 83. Der Dortmunder Verleger Michael Lohrmann hat einen amerikanischen Schulbus zu einem fahrenden Schallplattenladen umbauen lassen. Die Schallplatten-Fans erwartet eine Auswahl von rund 4.000 gebrauchten LPs, die in dem acht Meter langen Bus angeboten werden. Das Angebot deckt alle Bereiche von Rock- und Pop-Musik ab, ergänzt durch Jazz, Funk, Soul, Reggae, Avantgarde, Folk oder Soundtracks. Klassik und Schlager werden jedoch nicht angeboten. Wichtig für Vinyl-Liebhaber: alle LPs wurden mit einer professionellen Ultraschall-Plattenwaschmaschine gereinigt. Bei diesem aufwendigen Reinigungsprozess wird Schmutz aus den tiefen Rillen entfernt – die LPs spielen danach quasi ohne störende Hintergrundgeräusche. Neuer Plattenladen eröffnet in Rheydt „For the Record“ in Mönchengladbach Neuer Plattenladen eröffnet in Rheydt Wer sich für seltene Stücke interessiert, sollte sich im Vorfeld per Mail an kontakt@vinylbus.de eine Raritätenliste bestellen. Interessierte können aus rund 2.500 Titeln Platten aussuchen. Da von Liebhabern für echte Raritäten auch Preise im vierstelligen Bereich gezahlt werden, werden diese Schallplatten nur zum Wunschtermin mitgebracht. Kunden haben vor Ort zudem die Möglichkeit, in die Platten reinzuhören. Im Vinyl-Bus ist dazu eine hochwertige Hifi-Anlage verbaut. Michael Lohrmann, der das Vinyl-Angebot kuratiert, war vor seinem Vinyl-Bus-Abenteuer Gründer, Verleger und Herausgeber von Musik-Magazinen wie „Visions“, „Mint“ und dem Interview-Magazin „Galore“.

