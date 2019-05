Meisterliches in Mönchengladbach : Beim Meisterkonzert im Theater erklingen Bach und Beethoven

Rheydt Der Isländer Vikingur Olafsson ist beeindruckt von den beiden großen Komponisten. Ihre Werke spielt er daher besonders gerne und begeistert damit.

Den Worten ließ er Taten folgen. Im Konzertsaal des Theaters spielte er im ersten Teil ausschließlich Bach. Und so, wie er mit dem Thema der „Aria variata alla maniera italiana“ begann, wurde schnell klar, was er meinte. Er spürte das Gesangliche, das Melodische bei Bach auf und brachte es ganz zart zum Klingen. Dabei beschränkte er das sensible Gestalten der Melodiebögen nicht auf die langsamen Partien. Auch wenn es schnell und virtuos zur Sache ging, machte er mit kleinen Akzenten und dynamischen Schattierungen versteckte melodische Linien deutlich. Das gilt für die Originalfassungen Bachs, so etwa in den Präludien und Fugen (BWV 850 und 855), der Sinfonie Nr. 15 h-moll (BWV 801) oder die Fantasie und Fuge a-moll (BWV 904). Es gilt aber auch für die Bach-Bearbeitungen. So ließ Olafsson beispielsweise in der im Original für Violine Solo geschriebenen Gavotte aus der E-Dur-Partita gleichermaßen den Komponisten wie den Bearbeiter Rachmaninow zu ihrem Recht kommen.