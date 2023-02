Werke von Rachnoninow und Prokofjew Große und großartige Klänge – auch das Auge hört mit

Zu Ohren des treuen Publikums kam nämlich Musik aus Russland, als Solist agierte ein Russe am Klavier – das ist in diesen von Krieg und Propaganda kontaminierten Zeiten alles andere als selbstverständlich. Nun spielte allerdings Konstantin Emelyanov, aktueller Gewinner des Deutschen Pianistenpreises, seinen Rachmaninow und dessen 3. Klavierkonzert derart liebens- und nachgerade anbetungswürdig, dass sich Fragen nach political correctness angesichts der Kunst in Wohlgefallen auflösten. Der junge Pianist, geboren 1994, geht ohne jede Allüre ans Werk, bringt vollgriffige Akkordpassagen treffsicher in den Flügel, mäandert virtuos durch Tongirlanden, entdeckt immer noch eine Mittelstimme im vollregistrierten Berg der Töne. Musikalität ist dem etwas scheu wirkenden hageren Mann so eigentümlich, dass Marcus Bosch am Pult nur aufmerksam zu sein braucht, damit das vollbesetzte Orchester angemessen begleiten kann. Immer wieder fällt das Holz in die Klavierkantilenen ein, mal dürfen die Hörner sich supersoft hinzuschmiegen.