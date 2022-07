Seit über 30 Jahren am Theater Mönchengladbach : Victoria Bröcker leitet bald das Junge Theater

„Wir sind alle Darsteller“: Victoria Bröcker im Zuschauerraum des Krefelder Theaters. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Mönchengladbach Die Australierin kam als Tänzerin ans Theater Krefeld und Mönchengladbach. Inzwischen hält sie Fäden hinter den Kulissen in der Hand.

Von Isabel Mankas-Fuest

Ab der nächsten Spielzeit leitet Victoria Bröcker das Junge Theater. Mentorin zu sein für Bühnenanfänger ist eine reizvolle neue Aufgabe für sie. Dem Gemeinschaftstheater ist sie seit 1989 verbunden: Als junge Balletttänzerin war sie von 1989 bis 1996 Mitglied im Ensemble unter der Leitung von Irene Schneider und Madeleine Bart. „Wir hatten ein vielfältiges Repertoire: Alle Strawinskys haben wir getanzt und auch Goethes Stella. Bei den Operetten hatten wir auch kleine Sprechrollen“, erinnert sie sich. Die gebürtige Australierin war Schülerin der nationalen Ballettschule Australian Ballet School, wo sie eine professionelle Tanzausbildung absolvierte, die sie 1984 erfolgreich abschloss. Ihr erstes Engagement führte sie ein Jahr später an das Sydney City Ballet. Danach verlegte sie ihren Wohnsitz nach Europa und trat am Staatstheater Braunschweig von 1986 bis 1989 ihr erstes Engagement in Deutschland an.

Ihre Karriere als Profitänzerin wollte sie nach der Geburt ihres zweiten Kindes nicht fortsetzen. „Es waren zu viele Kompromisse auf allen Ebenen“, sagt sie. Also zog sie als Inspizientin die Fäden hinter der Bühne. Bröcker ist Theatermensch durch und durch. Halbe Sachen mag sie nicht. Dem wenig familienfreundlichen Arbeitsalltag begegnet sie mit Standhaftigkeit. Auch in Sachen Vereinbarkeit von Beruf und Familie findet sie klare Worte: „Wir Frauen müssen den Kindern vorleben, dass wir als Menschen auch andere Aufgaben haben.“

Auf ihre Inspizienz folgte die Assistenz für die Operndirektion. Ihr Kommunikationstalent und ihr Wissen um das, was auf und hinter der Bühne abläuft, öffnen ihr immer wieder neue Türen. So auch jetzt. Zum Beginn der neuen Spielzeit 2022 / 2023 übernimmt Bröcker die Leitung des Jungen Theaters Krefeld und Mönchengladbach. Für eine ganze Spielzeit kommen zwölf junge Hochschulabsolventen ans Haus, sie erhalten volle Gage und bekommen einen umfassenden Einblick in den alltäglichen Theaterbetrieb.

Die Nachwuchsförderung ist Bröcker sehr wichtig. Die Absolventen, erklärt sie, werden Teil des bestehenden Ensembles und in die Produktionen integriert. „Wir legen Wert darauf, dass spartenübergreifende Produktionen stattfinden. Meine Vorgängerin Ulrike Aistleitner hat drei Jahre wunderbare Arbeit geleistet. Viele ihrer Projekte möchte ich fortführen und habe natürlich auch schon eigene Ideen“, berichtet Bröcker: „Ich möchte Impulse geben, die für die Stipendiaten zunächst fremd sind, doch nur so bekommen sie einen anderen Blick auf sich und ihren Beruf.“ Einer ihrer Leitsätze lautet: „Wir sind alle Darsteller.“ Mit diesem Bewusstsein möchte sie die jungen Künstler animieren, aus ihren eigenen Sparten herauszutreten und eine neue Facette in sich zu entdecken.