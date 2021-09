Kultur in Mönchengladbach : Verlegerin erinnert an jüdische Lebengeschichten

Mönchengladbach Nora Pester leitet den Verlag für jüdische Kultur und Zeitgeschichte Hentrich & Hentrich. Bei der Matinee „Wo man Bücher druckt“ – moderiert von Peter Brollik – sprach sie über ihre Aufgabe und die aktuellen Ängste in der jüdischen Bevölkerung.

Im Studio des Theaters Krefeld-Mönchengladbach berichtete Nora Pester über die Arbeit in dem von ihr geführten Verlag Hentrich & Hentrich in Leipzig . Der Verlag ist auf jüdische Kultur und Zeitgeschichte spezialisiert. Moderiert wurde die Matinee im Theater von Peter Brollik, Vorstandsmitglied des Vereins „Lust am Lesen“.

Die Erinnerungen an den Anteil der jüdischen Bevölkerung an der kulturellen, wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung Deutschlands wieder ins Bewusstsein zu bringen – das ist eine der Aufgaben, denen sich die Verlegerin Nora Pester mit großem Engagement widmet.

Der Begründer der Gastroenterologie? Der jüdische Arzt Ismar Boas. Die heutigen Fußball-Regeln? Vom jüdischen Sportjournalisten Simon Rosenberger erdacht. Im Robert-Koch-Institut, das heute in aller Munde ist, wirkte vor ihrem Leidensweg durch mehrere Konzentrationslager die Kinderärztin Lucie Adelsberger. Diese und noch viele weitere Namen bewahrt und erinnert ihr Verlag in der Reihe „Jüdische Miniaturen“. Mit der Reihe ist inzwischen mit 300 Bänden eine Art Enzyklopädie entstanden.

Seit dem Anschlag von Halle und dem neu aufgeflammten Antisemitismus im Umfeld der Corona-Leugner beobachtet Nora Pester gar wieder neu entstandene Ängste aufseiten in Deutschland lebender Juden. So hätten zuletzt jüdische Berlinerinnen und Berliner bereits gegebene Interviews wieder zurückgezogen, in denen sie für eine geplante Veröffentlichung des Verlags über das jüdische Leben in der DDR befragt worden waren.