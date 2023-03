Tipps für das Wochenende Kultur für Kurzentschlossene

Rockmusik im BIS „Dosenbier meets Strafe kann sein“ heißt es am Freitag, 10. März, 19.30 Uhr, im BIS-Zentrum an der Bismarckstraße 97-99. Hardrock und Punk stehen auf dem Programm. Tickets gibt es unter www.bis-zentrum.de. Am Samstag, 11. März, 19.30 Uhr, setzen die Bands „Way too far“, mit Mitgliedern aus den Kreisen Viersen und Kleve und „Blind Age“ aus Mönchengladbach das rockige Programm fort. Das Konzert ist kostenfrei, die Einnahmen aus dem Spendenhut gehen an die MonRo-Ranch in Mönchengladbach.