Kultur in Mönchengladbach : Auftritt von Hastenraths Will findet statt

Mönchengladbach Im März wurde ein Auftritt von Hastenraths Will auf den 16. September verschoben. Der Termin bleibt bestehen. Nur der Veranstaltungsort ändert sich.

Anfang März gastierte der Landwirt und Ortsvorsteher Hastenraths Will an zwei Tagen mit seinem aktuellen Soloprogramm „Die Welt ist ein Dorf“ im Roten Krokodil in Wickrath. Da sich bereits damals die Corona-Krise andeutete, wurde zusätzlich ein Ausweichtermin am 16. September angeboten. Dieser Termin wird stattfinden, allerdings nicht im Theater, sondern in der großen Halle. Die Zuschauerzahl wird auf 200 beschränkt, sodass alle Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten werden können. Beginn der Veranstaltung ist um 20.30 Uhr.