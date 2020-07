Kurzkritik : Vázquez‘ Träume in Rheydt zu sehen

Rheydt Der Mönchengladbacher Mark Rutkowski zeigt eine Auswahl von Gemälden des kubanischen Künstlers Juan Manuel Vázquez Iglesias. Die Bilder haben symbolische Kraft. Frohsinn sucht der Betrachter allerdings vergeblich.

In eine ganz ungewohnte Kunst-Welt entführen die Bilder des kubanischen Malers Juan Manuel Vázquez Iglesias. In 25 Öl- und Acrylbildern erzählt der 67-jährige Maler, der in Havanna Kunst studierte, unter dem Motto „Vázquez‘ Träume“ Geschichten der Menschen seines Landes. Die Ausstellung wird am Samstag im Rheydter „Zwischenraum“ auf der Hauptstraße 59 eröffnet. Tatsächlich erinnern die Bildwelten an surreale Traumgespinste, in denen weibliche Figuren aus einem grünen Blatt erwachsen, Boote ohne Wasser fahren und Menschen mit Flügeln über einer Stadt schweben können. Daneben gibt es handfestere Motive: „Die Vogelhändler“ beispielsweise, deren Vogelkäfig geöffnet ist. Eingesperrt ist auf diesem Bild allerdings das Menschenpaar im Hintergrund, das hinter schwarzen Gittern die Szenerie beobachtet. Vázquez‘ Bilder sind in gedeckten, verhaltenen Farben gemalt. Auf keinem Bild entdeckt der Betrachter ein lächelndes Gesicht, was den Betrachter melancholisch stimmt.