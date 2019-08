Mönchengladbach : „Home Street Home“ in der Altstadt

Phil Norm (Philipp Kömen) und HokerOne (Steffen Mumm, nicht auf dem Foto) arbeiten an der Fassade am Parkdeck von Projekt 42. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Mönchengladbach Eine schnieke Schönheit wird die Waldhausener Straße niemals werden – aber ein dynamischer Raum für alternative Lebens- und Denkformen. In diesen Tagen kommt ordentlich Farbe dazu. Diverse Fassaden erhalten ein neues Gesicht.

Corte hat Jon mitgebracht. Denn mit dem arbeitet er schon seit längerer Zeit zusammen. Beide stammen aus Spanien, genauer aus Navarra. Cortes vollständiger Name ist Javier Landa Blanco, und Jon heißt mit Nachnamen Zabalegui. Die beiden ergänzen sich prima: Corte ist für das Figürliche zuständig, der Kalligraf Jon für die Schrift. Zusammen haben sie sich daran gemacht, die seitliche Fassade des Hauses an der Waldhausener Straße 44 zu gestalten. Ihr Motto heißt „Mehr sein als scheinen“. Dabei zitieren sie in der oberen rechten und in der unteren linken Ecke den alten Horaz: „Glücklich der Mensch, der fern von Geschäften, / wie einst das Menschengeschlecht, / die väterliche Scholle mit seinen Ochsen pflügt, / frei von Schuldenlast.“ Diese antiquierten Worte wirken erstaunlich jung, unangepasst und revolutionär. Es geht um Freiheit, Unabhängigkeit – und genüssliches Pfeifen auf das, was die anderen kümmert.

Das passt zum Thema „Andersleben“ der Wandgemälde (Murals), die in den nächsten Tagen entlang der Waldhausener Straße entstehen. Thomas Hoeps, Chef des Kulturbüros, der das aufwendige Streetart-Festival organisiert hat, sagt: „In der Altstadt wurde früher hauptsächlich gefeiert, in fast jedem Haus war eine Kneipe.“ Heute ist das nicht mehr so. In vielen Häusern leben ganz normale Menschen: Familien, Singles, Paare, Wohngemeinschaften. „Und möglicherweise leben sie ein bisschen anders als andere Menschen.“ In den letzten Jahren sind rund um die Waldhausener Straße eine Menge zuversichtlich stimmende Dinge passiert. Kreative Menschen haben den Leerstand wiederbelebt (und tun das derzeit auch wieder mit der Aktion „Vacanz“), tolle Aktionen passieren auf und an dieser Straße, die niemals eine schnieke Schönheit werden wird, aber inzwischen tatsächlich wieder deutlich Charakter an den Tag legt.

Info Vier Städte am Niederrhein machen mit Gemeinschaftsaktion Auf Initiative des Mönchengladbacher Kulturbüros startet „Home Street Home“ in einer Gemeinschaftsaktion der Städte Neuss, Krefeld, Geldern und Mönchengladbach durch. Organisator ist Thomas Hoeps, Chef des Kulturbüros. Steffen Mumm (HokerOne) wählte die Streetart-Künstler aus.

Und nun gerät das Quartier in einen ganz besonderen dynamischen Strudel. An diversen Fassaden und Mauern wird gearbeitet. Gerüste werden errichtet, Hubsteiger ausgefahren. In luftiger Höhe stehen Künstler in den Körben. Sie sprühen. Sie pinseln und arbeiten mit dem Quast oder der Rolle. Mit etwas Verspätung haben sie begonnen, das Wetter wollte einfach nicht mitspielen. Dennoch sind die Akteure auffällig entspannt. Das, was sie tun, macht ihnen höllischen Spaß. Das ist deutlich zu sehen und zu hören. Gute Laune überall.

Das Duisburger Kollektiv „betont.de“, das sich bereits an der Alten Tanke und bei den Eisdealern verewigt hat, erschafft auf der Fassade von Projekt 42 eine abstrakte Struktur. Das Wort „Anders“ wird zu erkennen sein. Thema auf den Punkt gebracht, möchte man meinen. Schräg gegenüber, am ehemaligen „Rossi“, werden in Kürze die Flächen unter den Fenstern mit acht Porträts gefüllt sein. „olga&m05k“, best friends aus Köln und Düsseldorf, werden ein oder zwei Personen aus unterschiedlichen Perspektiven, in unterschiedlichen Stimmungen, Farbkonstellationen und Handschriften abbilden. Ihr Motto: Maybe Utopia is all we have right now.

Merkwürdige Kringel, Kreuze, Herzen, Pfeile, Dreiecke und amorphe Formen haben Phil Norm (Philipp Kömen) und HokerOne (Steffen Mumm) auf die Fassade am unvollendeten Parkdeck des Clubs Projekt 42 gemalt. Sie nennen es Raster. An den Formen, die recht willkürlich verteilt erscheinen, werden sie sich beim Erstellen ihres Murals mit der Aufschrift „Ein Mensch ist, was er denkt“ orientieren. Entstehen wird das naturalistische Bild einer jungen Frau, die von einer Taube angeflogen wird. „Ein Rechteck markiert beispielsweise die Stelle, wo der Mundwinkel enden soll“, sagt Phil Norm. Und ein Herz die Nasenspitze? In Berlin hat er diese Methode gesehen. Er hat sie übernommen, „weil sie absolut brauchbar ist“.

Die Arbeit des Gladbacher Künstlers Johannes Veit wird besonders viel Aufmerksamkeit erregen. Weil sie von der vielbefahrenen Aachener Straße zu sehen ist. Der Titel seines Murals lautet „Spray it loud!“ Was er damit meint? Im Grunde genommen das, was viele junge Leute in dieser Zeit spüren und tun. Und so lautet sein Manifest: „Sprich es laut aus, mach es groß und bekannt. Vertritt deine Meinung, notfalls gegen den Strom. Sei mutig und zeig Größe. Fühl dich frei, öffne deinen Geist. Erschaffe neue Strukturen für ein anderes Leben.

Die Gemeinschaftsarbeit der beteiligten Künstler an der Giebelwand des Hauses Aachener Straße 33a trägt den Titel „Home Street Home“. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Sie stehen auf Leitern und Gerüsten: Die Altstadt wird bunt. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Die beiden Spanier Corte und Jon haben sich eine besonders große Fassade vorgenommen. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Auf der Fassade von Projekt 42 wird das Wort „Anders“ zu lesen sein. Foto: Bauch, Jana (jaba)