Erinnerung an großen Chronisten in Rheydt Umfangreiche Ausstellung zu Ernst Jünger in St. Franziskus

Obwohl er sich viel mit Jünger beschäftigt habe, kenne er nur einen Bruchteil seiner Seiten, so der Geistliche. „Ganze Forschergenerationen werden noch an ihm Freude haben“, prognostiziert er. Neben dem literarischen Werk habe der Schriftsteller vermutlich 45.000 Briefe und in unterschiedlichen Lebensphasen Tagebuch geschrieben.