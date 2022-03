Ausstellung in Mönchengladbach : Fotos gegen Fernweh

Mönchengladbach Gletscher, Eis, Sand und Wüste: Der Kempener Fotograf Ulrich Buchholz zeigt in der Galerie Zwischenraum Bilder aus Island und Marokko.

Haben Sie gerade keine Zeit oder Muße, zu verreisen? Dann lohnt sich ein Besuch in der Galerie Zwischenraum, in der der Fotograf Ulrich Buchholz die Besucher mit seiner Reisefotografie einlädt, sich visuell auf Tour nach Island und Marokko zu begeben. Eine Vielzahl starker Eindrücke von Gletschern, Eis, Sand und Wüsten empfängt den Betrachter.

Ulrich Buchholz ist 68 Jahre alt. Sein Berufsleben hat der Diplomkaufmann als Personalchef und als selbstständiger Unternehmer verbracht. Einer, der damals viel reisen musste und aus dem Reisen eine Tugend machte. „Mich interessierten immer die Besonderheiten der Länder, das, was hinter der Kulisse steckt.“ Buchholz informierte sich ausführlich über die Länder und das, was sie so außergewöhnlich macht.

Regelrechte Fotoexpeditionen scheint er in den vergangenen Jahren unternommen zu haben, bei denen die beeindruckenden Bilder entstanden sind: Blicke in eine 4000 Jahre alte Vulkanhöhle auf Island beispielsweise, in die Buchholz mit einem Fensterputzeraufzug 120 Meter weit in die Tiefe fuhr, um von farbigem Mineralgestein überrascht zu werden.Fast unwirklich wirken die Bilder.