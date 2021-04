Der Online-Kulturtipp aus Mönchengladbach : Philosophie und Plauderei im Podcast „Rockhütte“

Mönchengladbach Die Mitglieder der Band aus Mönchengladbach „La Ultima“ haben einen eigenen Podcast begonnen. Mittlerweile funktioniert er abgekapselt von der Band und hat regelmäßig über 800 Hörer.

Deshalb quatschen die drei Podcaster Thomas Malecha (auch Onkel Tom genannt), Torben Müller und Dennis Mayer (auch Fluppe genannt) mittlerweile über alles Mögliche, was sie beschäftigt – den „alltäglichen Wahnsinn“ eben, wie Malecha es ausdrückt. Dabei dürfen eine Portion Humor und Selbstironie nicht fehlen. Darauf lassen schon die Titel der Folgen wie „Frittierte Pappnasen auf Koks“ oder „Quit playing Games with my Bierhähnchen“ schließen. So sind die Folgen durchzogen von witzigen Sprüchen und herzhaften Lachern der Podcaster, die auch den Hörer anstecken. Es wird aber auch mal tiefgründiger. In einer Folge sprechen die Moderatoren beispielweise darüber, was sie ihrem 18-jährigen Ich für Tipps geben würden.