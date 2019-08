Politthriller „The Cannabis-Connection“ : Hoeps & Toes

Mönchengladbach Ein Politiker wird von seiner Vergangenheit eingeholt, und nichts läuft mehr glatt für ihn. Dabei war er auf dem besten Weg, Minister zu werden. Thomas Hoeps und Jac. Toes haben ein neues Buch geschrieben: „Die Cannabis-Connection“.

In beiden Nachnamen gibt es die Buchstabenkombination „oe“. In Hoeps wird diese „ö“ ausgesprochen, in Toes „uh“. Die Ähnlichkeit im Schriftbild und der Kürze ihres Namens sind nicht der Grund, warum die beiden zueinandergefunden haben. Natürlich nicht! Getroffen haben sie sich 2004 zum ersten Mal – auf der Criminale am Niederrhein. Als Thomas Hoeps kurze Zeit später gebeten wurde, einen Krimi über die deutsch-niederländische „Crossart-Route“ zu schreiben, suchte er einen niederländischen Mit-Autoren – und fand ihn in Jac. Toes. Das war 2006.